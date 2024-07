Tirrenia: al Bagno degli Americani al via la rassegna 'Siesta Cartoon'

Al Bagno degli Americani di Tirrenia al via la rassegna cinematografica in riva al mare 'Siesta Cartoon', appuntamento pomeridiano dedicato ai bambini in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica.

Da venerdì 12 luglio alle ore 14.30 il via alla rassegna dei cartoni per i più piccoli. Si parte con 'Dilili a Parigi', sabato 13 luglio 'Yakari, un viaggio spettacolare' e domenica 14 luglio con 'Il ragazzo e la tigre'. I film saranno proiettati sul grande ledwall (3.5x2), di quasi dieci metri quadrati.

"Sotto la struttura ombreggiata al centro della spiaggia, proporremo la rassegna cinematografica per proteggere i bambini dalle ore più calde della giornata. Un progetto di successo partito ormai qualche estate fa per favorire, in un orario caldo la permanenza dei bambini all’interno del nostro stabilimento balneare, attrezzato con una grande pagoda, di cui i bambini più piccoli potranno beneficiare, gustandosi le proiezioni dei cartoni più belli, assieme magari ai genitori o agli amici. I film saranno tre nel primo weekend" hanno detto Davide Bani e Alberto Gabbrielli. Per maggiori info 3423513884.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio per non perdere neanche una proiezione:

- Venerdì 12 luglio ore 14.30 'Dilili a Parigi' film del 2018

- Sabato 13 luglio ore 14.30 'Yakari, un viaggio spettacolare', film del 2023

- Domenica 14 luglio ore 14.30 'Il ragazzo e la tigre' film del 2022