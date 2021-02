Al via la rassegna digitale 'Europa/Unione Europea'

A partire dal 18 febbraio, Palazzo Blu propone anche quest’anno una nuova serie di incontri sulla storia recente dell’Italia e dell’Europa. Europa/Unione Europea è il ciclo 2021 di incontri, a cura del Professor Arnaldo Testi dell’Università di Pisa, che ruota intorno a un anniversario importante: gli ottanta anni del Manifesto di Ventotene "per un'Europa libera e unita", il documento considerato il fondamento teorico alla base del federalismo europeo e dell'Unione europea, redatto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, durante il periodo del confino politico per le loro attività anti-fasciste.

Con l'aiuto di studiosi autorevoli, la serie in cinque incontri con cadenza settimanale da febbraio a marzo, si propone di approfondire alcuni aspetti storici, politici e filosofici dell'idea di Europa e di unità europea, con una attenzione specifica anche alle articolazioni istituzionali che quell'idea ha assunto. Negli incontri si discuterà dello stato attuale e delle prospettive dell'Unione europea, dei fondamenti teorici fra illuminismo settecentesco e cattolicesimo novecentesco che ne hanno ispirato la nascita, della formazione di una problematica identità continentale fra Ottocento e primo Novecento, nella fase in cui l'Europa si espandeva fuori da se stessa in imprese coloniali. Sarà affrontato anche il ruolo di due potenti influenze esterne ed interne che, dagli Stati Uniti e da Mosca, hanno contribuito in maniera significativa a disegnare la natura e i confini geopolitici di ciò che s'intende per Europa.

Si parte giovedì 18 febbraio, con un tema di grande attualità: ‘A che punto è l’Unione Europea?’. Dalla stabilità politica, alla gestione della pandemia, alle enormi potenzialità di sviluppo con le risorse del Recovery Plan, con un passaggio sull’Europa di Mario Draghi, il Professor Sergio Fabbrini, che insegna Scienza Politica e Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma ed è editorialista del Sole24Ore, ci condurrà dentro tutti questi argomenti al centro del dibattito proprio di quest’ultimo periodo.

L’incontro sarà in diretta streaming dal sito e dalla pagina Facebook di Palazzo Blu a partire dalle 17.30.

La rassegna Europa/Unione Europea è organizzata da Palazzo Blu con il contributo di Fondazione Pisa.