Dopo due anni di stop riparte la rassegna 'Pur bella la vita'

Si inaugura la rassegna 2022 'Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa', eventi musicali e ricerca a cura dell’Associazione Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna e dell’Associazione Ex-Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. Dopo quasi due anni di sospensione, dovuta all’emergenza pandemica, riprende la rassegna contrassegnata dalla collaborazione delle due Associazioni della Scuola Sant’Anna con il Patrocinio del Comune di Pisa. "Pur bella la vita, merita di rischiare: bisogna rischiarla ogni tanto per sentir quanto vale". Queste parole, dipinte nel Chiostro di San Girolamo, da oltre trent’anni accompagnano la vita accademica della Scuola superiore Sant’Anna, e invitano gli allievi a cogliere il gusto di nuove sfide. E' per questo che, dopo due anni di sospensione dovuta dalla pandemia, 'Pur bella la vita. Musiche nei luoghi storici di Pisa' è stato scelto come titolo per la rassegna con cui riprende, per la prima volta in un cartellone unico, la tradizionale programmazione concertistica delle Associazioni degli allievi e degli ex allievi della Scuola superiore Sant’Anna.

Dodici appuntamenti a ingresso gratuito, da aprile a dicembre 2022, da quest’anno ospitati anche al di fuori della sede della Scuola in Piazza Martiri della Libertà. Ciò che anima il progetto è una duplice vocazione: presentare programmi caratterizzati da una forte dimensione di ricerca musicale da un lato; e, dall’altro, coltivare il rapporto con il territorio e la cittadinanza, sia nella scelta degli interpreti, tra i quali promettenti giovani artisti e nomi di consolidata eccellenza legati alla città, sia nella scelta, come sedi delle iniziative, di luoghi particolarmente significativi per pregio artistico o importanza storica. Questo sforzo di apertura si accompagna all’istaurazione di rapporti di collaborazione e dialogo con molte altre realtà della cultura e della società civile cittadina quali il Museo Nazionale di Palazzo Reale, Domus Mazziniana, le Chiese di San Sisto, Santa Maria del Carmine, S. Michele degli Scalzi.

Queste le parole di Ugo Faraguna presidente dell’ Associazione Ex allievi del Sant’Anna: "La pandemia non ci ha fermati, anzi ci ha dato modo di affinare i nostri strumenti di ricerca musicale e musicologica, di stabilire nuovi partenariati con le più importanti Istituzioni museali e scientifiche, con alcune delle più belle Chiese monumentali di Pisa e soprattutto di una nuova stretta collaborazione progettuale con l’Associazione Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. L’offerta artistica è di grande valore e guarda equamente ai giovanissimi interpreti, alle eccellenze pisane in campo musicale, e a settori finora inesplorati quali la musica al servizio dell’inclusività e agli aspetti musicologici della ricerca sul campo. Ringrazio sentitamente i sostenitori che rendono possibile anche economicamente la rassegna e la Scuola Superiore Sant’Anna che da sempre persegue una politica di accoglienza e di apertura alla città dove risiede".

Primo appuntamento il 10 aprile ore 17 presso l’Aula Magna della Scuola Sant’Anna, piazza Martiri della libertà 33, Pisa. L’ingresso è libero. Il concerto, intitolato 'Sax al cinema' è affidato al Quartetto sax 'Cherubini'; Simone Brusoni, sax soprano, Adele Odori, sax contralto, Leonardo Cioni, sax tenore, Ruben Marzà, sax baritono; musiche di Bernstein, Hisaishi, Richter, Mozart, Djawadi, Morricone, Nyman. Si tratta di un viaggio attraverso le grandi colonne sonore della storia, dal musical al cinema fino alle serie tv, le più conosciute e amate dal pubblico. I successivi tre appuntamenti sono dedicati al pianoforte e saranno ospitati nella Sala degli Arazzi del Museo Nazionale di Palazzo Reale, Lungarno Pacinotti 46, nei giorni 8, 22, 29 Maggio.