Rassegna 'Tutti a bordo, salpiamo insieme' al Museo delle Navi Antiche

Realizzare un tessuto seguendo le tecniche usate nell’antichità, imparare a scrivere su tavolette di legno spalmate di cera e conoscere a fondo la storia di Pisa, risalendo alle sue antiche origini. Sono alcune delle attività nelle quali sarà possibile cimentarsi al Museo delle Navi Antiche di Pisa, che a partire da domenica 12 novembre riprenderà le iniziative per famiglie con bambini, inserite nella rassegna 'Tutti a bordo, salpiamo insieme'.

Grazie al supporto degli archeologi di Cooperativa Archeologia, ogni 2° e 4° domenica del mese, alle ore 15,30, saranno organizzati una serie di laboratori didattici dedicati agli appassionati dell’antichità, mentre ogni terza domenica del mese, sempre alle 15,30, sarà possibile partecipare alle visite tematiche guidate con gli operatori del museo, per scoprire curiosità e segreti, con spiegazioni adatte ad ogni età. Questo mese la visita tematica si svolgerà domenica 19 novembre e si concentrerà sulle origini di Pisa. I partecipanti ripercorreranno la storia della città, fin dalle sue più antiche origini, partendo dalle testimonianze dei primi insediamenti per arrivare alla fondazione della colonia romana.

I laboratori sono rivolti, in particolare, a famiglie con bambini dai 7 anni in su e comprendono visite guidate per bambini e adulti, in compagnia di archeologi esperti. Mentre i più piccoli visiteranno il museo, con le sue grandiose imbarcazioni antiche perfettamente conservate e parteciperanno ad un bellissimo laboratorio didattico, i genitori potranno a loro volta partecipare alla visita guidata programmata.

Ogni volta verrà proposto un laboratorio diverso. Il primo, domenica 12 novembre, riguarderà le 'Trame antiche', per scoprire la nascita della tessitura, una delle grandi invenzioni del Neolitico. I partecipanti realizzeranno un tessuto con il telaio orizzontale, come quello usato dai nostri antenati.

Domenica 26 novembre sarà la volta del laboratorio 'Tabulae Ceratae', dedicato agli antenati dei quaderni comunemente usati, ovvero le tavolette in legno spalmate di cera, sulle quali venivano incise le frasi con uno stilo. Anche in questo caso i partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi con la scrittura, attraverso gli strumenti utilizzati nell’antichità.

Tutte le attività hanno il costo di € 6 a persona + ingresso al museo. Le iniziative sono a prenotazione obbligatoria allo 050 47029 oppure a prenotazioni@navidipisa.it, nel fine settimana al numero 050 8057880. I laboratori si realizzano con un minimo di 4 bambini partecipanti.