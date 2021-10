Palazzo Blu: al via la rassegna 'Warning! I pericoli rimossi'

Torna dal prossimo dicembre la rassegna scientifica ‘Warning’, quest’anno dedicata ai grandi pericoli generati dall’azione dell’Uomo e spesso rimossi o sottovalutati nelle nostre riflessioni.

L’iniziativa di quest’anno fa seguito al ciclo 2020/2021 di ‘Warning’, dedicato ai grandi pericoli planetari, al quale hanno partecipato 183 classi da tutta la Toscana, con 3300 studenti che sono stati parte attiva nel proporre domande agli esperti presenti nei vari eventi. Seguendo gli incontri, circa 2400 ragazzi hanno acquisito i crediti formativi previsti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Alla prima edizione hanno anche aderito, dando un contributo determinante,156 insegnanti, alcuni dei quali hanno potuto fare aggiornamento, attraverso il portale SOFIA, negli ambiti scientifici affrontati nella rassegna.

Anche questa seconda edizione di Warning è frutto della collaborazione tra INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e Palazzo Blu – con il contributo della Fondazione Pisa – collaborazione finalizzata all’approfondimento delle conoscenze sui grandi pericoli che ci sovrastano, siano essi di origine naturale o umana, per raggiungere una consapevolezza fondata su basi scientifiche. L’obiettivo della rassegna è concorrere a sviluppare uno spirito critico, fondato su solide certezze scientifiche, come strumento per affrontare i complessi pericoli del mondo nell’era digitale.

La rassegna nell’edizione 2021/2022, propone quattro incontri: 'Manipolazioni genetiche', 'Automazione e automi', 'Fake News e la comunicazione nell’era del web', 'Equilibrio tra genere umano e risorse della Terra'. Ognuno di questi temi metterà in evidenza i pericoli generati dall’Uomo. Gli avanzamenti della Scienza e della Tecnologia hanno permesso la crescita della produzione e della qualità di beni e servizi, migliorando significativamente la qualità della nostra vita. Tuttavia la conseguente esplosione dei consumi e l’associato cambiamento degli stili di vita troppo spesso hanno distratto la nostra attenzione da alcune perverse conseguenze di ciò che abbiamo considerato 'progresso' e che oggi rappresentano una grave minaccia.

Ognuno dei temi proposti sarà al centro di una conferenza-dibattito, condotta con un approccio interdisciplinare, confermando la formula sperimentata con successo durante la prima edizione, ma con una importante e positiva novità: in questa nuova edizione i vari incontri con gli esperti si svolgeranno in presenza all’interno dell’Auditorium di Palazzo Blu, oltre che essere trasmessi in diretta streaming dal sito e dall’account facebook di Palazzo Blu.

Analogamente al primo ciclo, anche questo secondo ciclo di Warning è rivolto alle scuole, in particolare agli studenti degli istituti superiori di secondo grado, che utilizzano gli incontri della rassegna per approfondire argomenti di studio in linea con i programmi scolastici.

Prima di ogni incontro il pubblico può inviare delle domande agli esperti che si alterneranno nelle diverse conferenze e che risponderanno durante l’evento. Per proporre una domanda basta andare sul sito warning.palazzoblu.it e compilare il form ‘Fai la tua domanda’.

Il primo appuntamento è previsto per il 3 dicembre e sarà incentrato sui potenziali pericoli delle manipolazioni genetiche, con ospite un relatore di grande rilievo: Paolo Benanti, docente alla Pontificia Università Gregoriana. Si inizia a parlare di manipolazioni genetiche a partire dagli anni '70, quando si è sviluppata ed affermata la nostra capacità di cambiare porzioni di informazione genetica corrispondenti a geni e di trasferirle da una specie a qualunque altra. Questo ha permesso e permetterà importanti progressi nella produzione agricola, nella cura di molte malattie di origine genetica e in molti altri campi. Accanto a questi aspetti positivi, in grado di suscitare grandi speranze, esiste anche la possibilità di usi distorti di queste nuove conoscenze, che possono presentare gravi pericoli.

Warning è una iniziativa progettata da Franco Cervelli, Sandra Leone ed Enrico Mazzoni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Pisa e realizzata grazie alla collaborazione di Palazzo Blu e con il contributo di Fondazione Pisa.

Tutte le informazioni sono nel sito warning.palazzoblu.it/.