'La Marina di Pisa di D’Annunzio: le liriche, l’incanto, gli amori' è il titolo del reading in programma sabato 24 febbraio, con inizio alle ore 17, presso la Gipsoteca di Arte Antica di Pisa (piazza San Paolo all’Orto 20). L’evento, nato da un’idea di Marco Rossi che ne ha anche curato la regia, offrirà la lettura di alcune delle poesie più del gtrande poeta pescarese, come ‘La pioggia nel pineto’, ‘Bocca d’Arno’ e ‘Tenzone’, in cui espresse l’incanto che gli suscitò Marina di Pisa, e passi del libro 'Il notturno' in cui descrisse la suggestione nel camminare sul prato dei Miracoli, nome che fu lui stesso a coniare per indicare la più famosa piazza di Pisa, e nell’ammirare i suoi monumenti.



Il reading sarà anche l’occasione per ascoltare le lettere, intrise di sentimentalismo e sensualità che D’Annunzio scrisse a Eleonora Duse e Alessandra Di Rudinì, le quali, in periodi diversi, soggiornarono con lui a Marina di Pisa, durante le estati tra il 1899 ee il 1904, e quelle che le sue due amanti inviarono al poeta.



Il reading, che è stato promosso dalla Associazione Dannunziana di Pisa, sarà preceduto dal saluto della sua presidente Patrizia Ciardi, e da un intervento introduttivo del giornalista Renzo Castelli che in un suo libro ha parlato delle estati passate da Gabriele D’Annunzio a Marina di Pisa. Le letture, che saranno tenute da Marco Rossi, Manuela Arrighi, Eleonora Vittorini Orgeas e Arianna Priami, saranno intervallate da brani musicali eseguiti da Linda Leccese.





Nella foto, insieme a Marco Rossi, da sinistra Arianna Priami, Manuela Arrighi e Eleonora Vittorini Orgeas.