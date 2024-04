Recital pianistico di Michelle Candotti

Concerto organizzato da Contrappunto Associazione Musicale PISA

a sostegno FONDAZIONE PISA



Franz Liszt

'Après une lecture du Dante, fantasia quasi sonata'

(Années de pèlerinage, deuxième année, S. 161 : No. 7)



George Enescu

Suite No. 2 in D major, Op. 10 - Pavane



Hélène de Montgeroul

Studio No. 111 in G minor



Sergei Prokofiev

Sonata No. 7 in B-flat major, Op. 83

Allegro inquieto Andantino

Andante caloroso Precipitato



Michelle Candotti si diploma a soli 14 anni con il massimo dei voti sotto la guida della Prof.ssa Laura Palmieri. Nel 2021 ha poi conseguito il Diploma triennale presso l'Accademia “Incontri col Maestro” di Imola sotto la guida del M° Enrico Pace. Ha inoltre ottenuto il Master in Performance con distinzione e l'Artist Diploma al Royal college of Music di Londra.

Solo l'anno scorso ha tenuto un suo recital al Quirinale alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, o ad esempio al Royal Park di Varsavia davanti a più di 3000 persone, ma anche un concerto come artista di punta del PianoCity Milano sul Palco principale della GAM davanti ad una platea sold out di più di 2000 persone (segnalato e recensito come uno dei 4 migliori concerti da svariate riveste del settore). Proprio a settembre ha tenuto un concerto a Firenze con l'Orchestra della Regione Toscana. Quest'anno invece i suoi impegni l’hanno portata a suonare in tutta Europa come un concerto per la Società del Quartetto di Bergamo e alla Elbphilarmonie di Amburgo, grazie alla Stiftung Flugel Fundus.



Attualmente studia con il M° Carlo Palese di Livorno e sta frequentando il corso Konzerexamen presso la Hochschule für Musik und Theater Hamburg con il M° Rutkowski.