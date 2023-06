'Redemption songs, la bibbia secondo Bob Marley', una serata dedicata alla musica in cui sarà presentato il libro di Fra Federico Russo

Venerdì 23 giugno, Fra Federico Russo, sarà a San Piero a Grado per presentare e suonare un po’ di 'Bibbia, secondo Bob Marley', il suo nuovo ed interessantissimo libro.

Fra Federico Russo, fa parte dell’ Ordine dei Frati Minori, è un cantautore, conosciuto, soprattutto grazie al brano “ Il Canto dell’Amore”, che si è molto diffuso tra i gruppi cattolici in tutta Italia. Tra i suoi interessi vi è quello di approfondire la spiritualità presente nelle canzoni di artisti celebri del nostro tempo o del recente passato, e questo interesse lo ha portato a pubblicare due libri: “One. Un modo per avvicinarsi a Dio. Gli U2 tra Rok e Bibbia” e “La Bibbia secondo Bob Marley”, presentato nel maggio scorso, al Salone del Libro di Torino, dove alcuni di noi lo hanno incontrato ed invitato a presentarlo anche nella nostra realtà.

“Sapevate che nelle 83 canzoni di Bob Marley, pubblicate nel periodo internazionale della sua carriera, sono presenti ben 137 riferimenti biblici?”

Questo libro è un piccolo contributo per riportare alla luce una dimensione fondamentale della vita e dell’arte di Bob Marley, rimasta fino ad oggi troppo nell’ombra.