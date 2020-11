Visita guidata in sicurezza con Roberto

Visita guidata con Aperi-pizza inclusa



• Scopri Pisa all'aria aperta;

• Utilizzo di radio con auricolari per rispettare il distanziamento;

• Posti limitati;

• Aperi-pizza all'aperto, con tagliere a persona, no buffet, bibita inclusa;

• Aperi-dog se accompagnati dal vostro Amico.



Info e prenotazioni 3479752183 Roberto



Se hai voglia di visitare la città di Pisa in piena sicurezza, adesso puoi farlo.. Monumenti e musei sono chiusi ed è il momento di scoprire che cosa ci regala Pisa adesso!

Una città diversa dal solito, più silenziosa, dove gli spazi aperti si dilatano ancora di più per lasciare spazio a chi ha voglia di cogliere il lusso di conoscere luoghi quotidiani, spesso frequentati, visti, ma mai guardati..

Che cosa faremo??

Scopriremo che la città comunica, oggi come nel medioevo, uno specifico messaggio. Ma spesso andiamo troppo di fretta per soffermarci un attimo. Regàlati del tempo per scoprire che le facciate di monumenti religiosi ed edifici del potere sono come "libri aperti da leggere". Centinaia di volte sarai passato vicino alla tartaruga, te ne sei mai accorto? È lì dal XVI secolo!!

Un cavallo alato, invece, guarda il passaggio dei pisani dal medioevo! Dov'è?

Ed i pesci dove si trovano?

Leoni, delfini e.......mi fermo qua!!

Pisa è disseminata di simboli che ci parlano, ma che non sappiamo più come decifrare.

Sei curioso di scoprirlo?

Dai ti aspetto, da solo, in compagnia oppure col tuo fedele amico a quattro zampe al quale sarà offerto un aperi-dog, a fine tour, consegnato nelle tue mani.

• Tour città di Pisa;

• Durata della visita 2 ore;

• Incontro ore 14:45 Piazza Manin;

• Unico obbligo: essere curiosi!

• Compreso nel prezzo: tour guidato 2 ore, radiolina con auricolare, aperi-pizza e aperi-dog se accompagnati dal vostro Amico

