'Regioni d'Europa' artigianato e street food

La macchina organizzativa di Regioni d’Europa riprende il tour in Italia, ripartendo da Tirrenia, in provincia di Pisa, dopo una stagione primaverile densa di successi in diverse città. Oltre 50 espositori internazionali si daranno appuntamento in Piazza dei Fiori dall’1 al 3 settembre, con orario continuato a partire dalle 9. Un weekend all’insegna dell’artigianato e dello street food di qualità, sempre fiore all’occhiello di questa manifestazione itinerante. Una carovana che nella prima parte della stagione ha attraversando tutto il Nord Italia, portando nei centri storici manifatture e prelibatezze di altissima qualità, come il cibo di strada, risultato di un’attenta e lunga selezione degli espositori.

La delegazione scozzese promette di dare il suo contributo anche a Tirrenia con un’offerta di prodotti davvero completa e di qualità. Nell’area allestita con i colori del tartan Royal Stewart troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese. La birra artigianale, con il più antico birrificio scozzese, ma anche il sidro di mele, prodotto molto apprezzato. Si prosegue il viaggio virtuale in Scozia con una selezione di whisky, dai classici blended ai più blasonati single malt, accompagnati dai classici e “burrosi” biscotti shortbreads. Come dimenticare poi l’haggis e i fudges, specialità irrinunciabili per tutti gli scozzese. Accanto a tutto questo ci sarà la parte dedicata all’artigianato, con le borse e gli accessori in Harris Tweed, le soffici sciarpe lambswool e un’ampia esposizione di cappelli, davvero sempre tra i più apprezzati.

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento ad ingresso gratuito ed orario continuato avrà inizio tutti i giorni a partire dalle ore 10:00 per concludersi poi in tarda serata.