'Relazioni': l'Aipd Pisa in mostra a La Nunziatina

Aipd Pisa Onlus ha portato a termine il laboratorio di pittura al quale hanno preso parte giovani e adulti con sindrome di Down del progetto 'Fare Centro' sotto la guida della maestra d'arte Manola Andreani. L'evento finale è organizzato per lunedì 26 luglio alle ore 19 nel giardino de La Nunziatina. Il percorso artistico nella sua prima edizione ha visto come traguardo finale la partecipazione all'evento 'ManifestArte' con l'esposizione delle opere negli spazi pubblicitari della città.

Il risultato di questa seconda esposizione sarà il lavoro di un anno 2020-2021 "in cui ci siamo scontrati e abbiamo superato le difficoltà della pandemia e del lockdown" scrive Aipd Pisa. "E' stato portato avanti il percorso di pittura anche dalle proprie abitazioni ed è stato molto interessante vedere come nel lavoro da casa siano stati coinvolti anche i propri famigliari che hanno contribuito ognuno a modo proprio. Ripartire con le attività in presenza presso la sede dell'associazione ha permesso poi di far conoscere il laboratorio di pittura ad altre persone che hanno aderito con grande entusiasmo, ed è per questo partecipare, esprimersi e divertirsi insieme che abbiamo scelto il titolo Relazioni".

L’artista Andreani ha insegnato e utilizzato varie tecniche, in particolare l’osservazione, l’utilizzo del colore, la manipolazione e la rielaborazione di materiali 'quotidiani' come carta, cartone, stoffe, sabbia, grazie alle quali i partecipanti sono riusciti ad esprimere il proprio mondo interiore e la realtà vista attraverso i propri occhi. Aipd Pisa continua: "Questo percorso ha sicuramente accresciuto il senso e il valore della propria autostima, della percezione del valore di sé nel confronto attivo e fattivo (sul campo) con le varie tecniche artistiche proposte, scoprendo le proprie qualità e imparando a confrontarsi con i propri limiti e riconoscendosi come persone con un valore aggiunto, quello artistico, che adotta un linguaggio universale e trasversale rispetto a tutti i condizionamenti. Vi aspettiamo lunedi 26 luglio alle ore 19 presso il giardino de La Nunziatina per raccontarvi questo percorso artistico, mostrarvi queste fantastiche opere e presentarvi gli artisti".