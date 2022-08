Rememories a Tirrenia, spazio alla musica dance anni '90

Tirrenia diventa la capitale della musica dance anni '90 con Rememories, un appuntamento cult per gli amanti della musica suonata in vinile che torna con tutto il suo carico di emozioni venerdì 26 agosto. L’evento a ingresso gratuito, giunto alla sua quinta edizione, è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa e in collaborazione con Sib, Fipe e Silb Confcommercio, e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia – Non solo mare.

A partire dalle 21.30 fino a mezzanotte nell'area di Ciclilandia si alterneranno alla consolle i dj Bizio, Francesco Bix, Roby-D e Clox insieme alla voce di Niki The Voice e Adriana Hamilton, pronti a far rivivere l'inconfondibile sound che ha caratterizzato le magiche atmosfere degli indimenticabili anni Novanta, accompagnate dalle esibizioni dell'associazione sportiva Polevolution XL di Pisa.