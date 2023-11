Remo Anzovino in concerto 'Don't forget to fly'

Remo Anzovino tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo sabato 2 dicembre alle ore 21.00 sarà alla Città del Teatro di Cascina (PI), per presentare il nuovo disco “DON’T FORGET TO FLY”.



Remo Anzovino è uno dei più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei ed è uno degli autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film, protagonista di progetti al confine tra musica e cinema, è stato celebrato con il Nastro D'Argento 2019 Musica dell’Arte per le sue colonne sonore e ha collezionato 30 milioni di streaming in 180 Paesi nel mondo.



Ha pubblicato 19 dischi tra album di studio e colonne sonore e sviluppato un'intensa carriera concertistica in Italia e in tutto il mondo: tre date a Tokyo a marzo di quest’anno, nel 2021 l’International Jazz Festival di Ankara, nel 2018 il prestigioso London Jazz Festival. E ancora: l’Arena di Verona e Caracalla con i 2Cellos, il Palazzo Reale di Napoli, Castello Sforzesco di Milano, il Teatro Romano di Fiesole e i Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival.



Il nuovo progetto musicale “Don’t Forget to Fly” è il primo completamente piano solo della sua carriera: un viaggio tra le mille possibilità espressive e stilistiche del pianoforte. Nato come atto d’amore per il pianoforte, pensato e composto nella dimensione di un sogno, già il titolo del disco rivela molto: non dimenticare di volare è un promemoria e un invito, nato da una frase appuntata sul taccuino dall’autore «L’uomo è progettato per volare, non deve soffocare i propri desideri. – spiega Anzovino-Viviamo in un momento storico in cui siamo bombardati dalle immagini. Con questo disco chiedo a chi ascolta di produrle invece di subirle, tornando a essere protagonisti della propria immaginazione.»

Distribuito da Believe, il disco è entrato in poche ore nelle principali playlist mondiali di musica classica e per diverse settimane di fila è stato l’album strumentale più venduto in Italia (classifica FIMI).



Il suo ultimo progetto: la colonna sonora del film-evento "Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio", che il 26 novembre verrà presentato al Torino Film Festival e vede la partecipazione straordinaria del Premio Oscar Jeremy Irons.



Biglietto unico 19€

Prevendita presso il teatro dal lun al ven 10-14. il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13

circuito Ticketone e Boxoffice Toscana

La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.00

info 050744400 - 3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (Pi)

www.lacittadelteatro.it





TOUR

Dopo un tour estivo iniziato il 20 maggio a Piano City Milano e concluso il 15 ottobre a Piano City Napoli, si riparte da dicembre fino a marzo del nuovo anno. Il 2 dicembre fa tappa a Cascina (Pisa, La Città del Teatro), per proseguire il 5 dicembre a Bologna (Bravo Caffè), il 18 dicembre a Milano (Teatro Menotti), il 4 gennaio a Fiesole (Firenze, Teatro di Fiesole), il 28 gennaio a Taranto (MArTA Museo Archeologico Nazionale). Il 29 gennaio arriva a Roma (Auditorium Parco della Musica), e ancora il 2 febbraio a Torino (Folkclub), il 14 febbraio a Trieste (Teatro Miela), il 20 febbraio a Palermo (Teatro Agricantus), il 23 febbraio ad Ascoli Piceno (Teatro Ventidio Basso), il 6 marzo a Udine (Teatro Nuovo Giovanni da Udine), il 15 marzo a Mantova (Teatro Bibiena) e il 21 marzo a Terni (Auditoriuim Gazzoli).



BIOGRAFIA

