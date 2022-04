Resistere Pedalare Resistere

Come da tradizione, per l'anniversario della Liberazione, lunedì 25 aprile, Fiab Pisa propone, in collaborazione con Anpi, una pedalata sui luoghi simbolo della Resistenza a Pisa e Asciano. Ritrovo alle 9.15 e partenza alle 9.30 da piazza Martiri della libertà per un percorso di circa 20 km, con varie soste nei luoghi testimoni degli eventi più significativi della Resistenza. Dopo una sosta ad Asciano, la biciclettata si concluderà alle 13 con un pranzo presso il circolo Arci di Putignano. La manifestazione è aperta a tutti, ma è richiesta l'iscrizione entro sabato 23 aprile compilando il modulo d’iscrizione. I non soci FIAB dovranno stipulare, al momento della partenza, una polizza di assicurazione RC del costo di 3€.