Il Coro di Voci Bianche Bonamici e il Vox Humana Ensemble insieme per una serata di musica corale a sostegno delle attività dell’Associazione Oncologica Pisana 'P. Trivella'.



Sabato 4 novembre 2023 alle ore 21:00, presso la chiesa di S. Paolo a Ripa d’Arno, l’Associazione Culturale Vox Humana e la Scuola di Musica 'G. Bonamici' presentano 'Resterà la luce – Concerto per il mese della prevenzione del tumore al seno'; l’iniziativa benefica, giunta alla quarta edizione, vedrà protagonisti il Coro di Voci Bianche Bonamici diretto da Angelica Ditaranto e il Vox Humana Ensemble diretto da Massimo Gelichi accompagnati dalle pianiste Glenda Poggianti e Silvia Rossi in un suggestivo e raffinato programma di musica corale di autori contemporanei.



L’evento, gratuito, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Oncologica Pisana 'P. Trivella' e finalizzato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori al seno.



Le offerte raccolte durante la serata saranno interamente devolute a sostegno delle attività della Associazione Oncologica Pisana 'P. Trivella'.