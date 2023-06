Mercoledì 28 giugno alle ore 17 presso la Domus Mazziniana di Pisa avrà luogo un nuovo incontro del ciclo 'Clioscopio. I problemi del presente, lo sguardo della Storia' (promosso dall’Associazione Mazziniana Italiana e dalla stessa Domus Mazziniana) dal titolo 'Revolutionary Music in the Muslim World – A journey'.

Carlotta Ferrara degli Uberti (Università di Pisa) e Lucia Sorbera (University of Sydney) dialogheranno con Mark LeVine (University of California, Irvine), partendo dal volume di quest’ultimo, 'We’ll Play till We Die. Journeys Across a Decade of Revolutionary Music in the Muslim World' (University of California Press, 2022).