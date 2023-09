Ri-ciclando al museo. Un pomeriggio fra disegni e biciclette. Attività per famiglie al Museo della Grafica

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e in collaborazione con FIAB Pisa, il Museo della Grafica organizza:



RI-CICLANDO AL MUSEO

Un pomeriggio fra disegni e biciclette

Attività per famiglie



SABATO 16 SETTEMBRE 2023 – ORE 16:15



Età consigliata: 6-11 anni



Quando è stata inventata la bicicletta?



Se anche voi amate questo ecologico mezzo di trasporto e volte saperne di più, vi aspettiamo al Museo per trascorrere un pomeriggio osservando alcuni disegni e stampe che la ritraggono, per poi divertirci a realizzare un’originale opera d’arte a due ruote.



Evento gratuito su prenotazione.



Prenotazioni: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



Termine prenotazioni: venerdì 15 settembre 2023, ore 13:00.



È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Informazioni:



educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



050 2216059/70





Evento inserito all’interno del calendario di iniziative della Settimana Europea della Mobilità di Fiab Pisa