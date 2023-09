(Ri)scoprire San Miniato - Trekking urbano

Preparatevi ad un pomeriggio alla scoperta delle meraviglie artistiche e non solo di San Miniato.

?????? ?? ????????? ????

???????? ?????? ? ??? ???????, tra natura, storia e degustazioni enogastronomiche

In collaborazione con Discover San Miniato. Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati su questo ed altri eventi, seguiteci su Facebook e Instagram

Per prenotazioni (obbligatorie entro venerdì 29 settembre alle ore 13:00)



museicivicisanminiato@coopculture.it