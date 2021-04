Riapre il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi

Il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) riapre al pubblico dal prossimo 29 aprile 2021, e rimarrà aperto fintanto che la Toscana rimane in zona gialla.



Orario

Martedì – venerdì 15:00-19:00

Sabato e domenica 10:00-19:00

Ricordiamo che il numero di visitatori sarà contingentato per motivi di sicurezza. Si consiglia di prenotare.



In occasione della riapertura sono previste le seguenti visite guidate gratuite alle mostre in corso, con prenotazione obbligatoria



giovedì 29 aprile ore 16:00

giovedì 29 aprile ore 16:30

venerdì 30 aprile ore 16:00

venerdì 30 aprile ore 16:30

Le visite partiranno con gruppi di minimo 2 e massimo 6 partecipanti.



Con la riapertura del Museo, sarà possibile visitare la mostra Netsuke. Capolavori dalla Collezione Bresciani, le opere provenienti dalla collezione permanente e la mostra dedicata a Olivetti, eccezionalmente prorogata ancora per poche settimane.



https://museodellagrafica.sma.unipi.it/2021/04/riapre-il-museo-della-grafica-2/