Alla ricerca della pianta misteriosa: attività per famiglie all'Orto e Museo Botanico

In occasione dell’evento 'VerdePisa 2022', l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata interattiva, che vedrà come protagonisti i bambini e le bambine alla ricerca di indizi disseminati all’interno dell’Orto botanico tra alberi monumentali e collezioni storiche. I/Le partecipanti, con la guida degli operatori dei servizi educativi, dovranno recuperare tutte le tessere del puzzle per completare poi l’immagine finale della 'pianta misteriosa'. I genitori effettueranno in contemporanea una visita guidata dell’Orto.

Età: 8-12 anni

Durata: 90 minuti

Al termine dell’attività verrà consegnato ad ogni partecipante un sacchetto contenente i semi della “pianta misteriosa”.

Informazioni e prenotazioni

educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

Tel.: (+39) 050-2211368/355

Prenotazioni fino a venerdì 8 aprile, alle ore 12.00



https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/2022/04/ricerca-pianta-misteriosa/