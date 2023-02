'Alla ricerca del Re Sentiunpo'', spettacolo per famiglie al Teatro Nuovo

Domenica 26 febbraio, alle 16.30, andrà in scena al Teatro Nuovo di Pisa lo spettacolo 'Alla ricerca del Re Sentiunpo'', libero adattamento dei libri per bambini 'Il Ranocchio Doremì' di Giuliana Piroso e 'Il principe Rambaldo da Bignè' di Linda Grilli. Tre voci narranti, interpretate da Maria Piscopo, Carlo Scorrano e Francesco Salvadore, guideranno bambine e bambini.

Il Re Sentiunpò non lo ha mai visto nessuno, ma tutti lo conoscono. E' un re che ama le storie e che gira per il mondo per ascoltarne il più possibile, meglio se nuove. Ugo e Nimkelliminski, un famoso raccontastorie con il suo prode aiutante, sono sulle sue tracce da anni. Sarà un pomeriggio da passare in famiglia in compagnia di uno spettacolo dal vivo che trasporterà, tra una risata e l'altra, bambini e bambine nel magico mondo delle storie, guidati in lungo e largo per i quattro angoli del mondo alla ricerca del Re. Sarà una sfida ardua, ma alla fine un colpo di scena aprirà nuovi spiragli...

Info

Ingresso: 8 euro

Prevendite: https://www.ciaotickets.com/biglietti/alla-ricerca-del-re-sentiunpo

I biglietti sono acquistabili anche al botteghino del teatro (aperto al pubblico martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19). Anche a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo.