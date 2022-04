Alla ricerca delle uova pasquali: l’evento per famiglie alla scoperta del Museo delle Navi Antiche di Pisa

Pasqua si avvicina e tra i reperti del museo sono state nascoste delle uova: riuscirete a trovarle tutte? Al Museo delle Navi Antiche di Pisa arriva 'Alla ricerca delle uova pasquali', l’appuntamento per bambini e famiglie nel più grande museo di imbarcazioni antiche esistente. Un pomeriggio di giochi alla ricerca delle uova di Pasqua e di oggetti, storie, usi e curiosità di duemila anni fa esposti nelle sale degli Arsenali Medicei. Per partecipare all’attività pomeridiana è obbligatoria la prenotazione. Il museo resterà chiuso il giorno di Pasqua, domenica 17, e lunedì 18 aprile, mentre è prevista un’apertura straordinaria per la festività di lunedì 25 aprile dalle 10.30 alle 18.30.

Il complesso delle Navi Antiche di Pisa è il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente che, con 4700 metri quadri di superficie espositiva, raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre.

Informazioni: Attività per famiglie con bambini dai 5 anni in su | ore 15.30 | Durata 1 h | Costo dell’attività 6 € + biglietto. Per max 25 persone tra adulti e bambini. Biglietto di ingresso per famiglie € 20 (massimo 2 adulti e 3 bambini dai 6 ai 18 anni)

Prenotazione obbligatoria allo 050 47029 o a prenotazioni@navidipisa.it, nel fine settimana al numero 050 8057880. Link al sito: https://www.navidipisa. it/eventi/