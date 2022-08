La storia del rock a Tirrenia: sul palco si esibisce la Rick Hutton Acoustic Band

Esplode il rock sul palco delle 'Notti Blu' al Golf Club Tirrenia, la nuova manifestazione del litorale pisano organizzata e promossa dall'associazione Lungofiume. Venerdì 5 luglio alle 22, come sempre con apericena a partire dalle 20.30, protagonista della serata sarà la Rick Hutton Acoustic Band con il suo carismatico frontman Rick Hutton: un performer coinvolgente e comunicativo che irradia un'energia contagiosa. Conduttore radio e tv, popolare per essere stato uno dei volti principali dell'emittente musicale italiana Videmusic, è nato a Liverpool ma ha scelto la Toscana per vivere ed esibirsi.

La scaletta dello spettacolo conta una serie di cover iconiche a partire dagli anni '60, brani-inno universalmente noti e amati con alcune 'chicche' meno conosciute ma di grande godibilità, ambientate dalle narrazioni con cui Rick, da solo o in dialogo con i colleghi sul palco, intreccia aneddoti, ricordi personali e riflessioni sulla musica e sui suoi protagonisti, sugli stili, le piccole e grandi rivoluzioni nella mentalità, nel costume e nella società che hanno accompagnato gli anni d'oro del rock, ripercorsi con intensità, leggerezza e ironia. Uno spettacolo in cui il pubblico viene condotto attraverso una cronistoria della musica rock, in una sequenza vivida, emozionante e avvincente come un film. Lo accompagna una formazione di musicisti professionisti rinnovata nel 2018.

In scena:

- Rick Hutton: voce solista, guitar

- Andrea Checcucci: guitar vocals

- Paolo Sodini: guitar vocals

- Matteo Sodini: drums

La formula: Cena + spettacolo (ore 20.30): 30 euro; solo spettacolo (ore 22): 18 euro. Per info e prenotazioni: Golf Club 050 37518, Lungofiume 339 8269696. 'Notti Blu' al Golf Club è stata pensata e organizzata dall'associazione Lungofiume e dal suo presidente Massimo Corevi (con il sostegno di Leo e i piccoli desideri), dal Golf Club Tirrenia con il patrocinio del Comune di Pisa. La rassegna rientra nel programma di Marenia 2022.