Riemersioni - Il salotto musicale

Sabato 16 marzo l'Associazione Culturale Chi vuol esser lieto sia… presenta in collaborazione con GiArA - Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium e laboratorio MARSIA del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e con il patrocinio del Comune di Pisa il terzo appuntamento de IL SALOTTO MUSICALE VII edizione alle 17:30 in piazza San Paolo all’Orto, 20 con “RIEMERSIONI Musica del Rinascimento e movimenti del contemporaneo”.

Si tratta di progetto in cui le forme del classico “riemergono” per raccontare emozioni e affetti contemporanei attraverso il dialogo tra le diverse arti, con la musica di ARS REGIA in Duo composto da Bianca Barsanti – voce e Cristiano Cei – liuto e chitarra rinascimentali, la performance di Greta Bimonte e le incisioni di Francesco De Conno.



ARS REGIA in Duo propone un viaggio musicale nell’Europa del Rinascimento, attraverso brani allora celebri di compositori di grande fama (come Josquin, Arcadelt, Isaac, Verdelot, Dowland e altri) secondo una ricca tavolozza di temi e atmosfere oscillanti tra l’aristocratico e il popolaresco.

Le opere della serie “Riemerse” di Francesco De Conno portano una riflessione sulla capacità espressiva del corpo e dell’autoritratto che attraverso il segno vibrante

dell’incisione viene scomposto e riassemblato in nuove composizioni di forme e pathos.

Attraverso la tecnica della Logomotion, un’espressione d’arte in movimento che amalgama la fluidità verbale e gestuale, insieme alla composizione istantanea, l’artista performativa Greta Bimonte entra in relazione con le sculture della Gipsoteca lasciandosi ispirare dalle loro storie e leggende, impiegando il proprio corpo come strumento espressivo per dar vita a performance che utilizzano il gesto e la parola, esplorando le profonde connessioni tra le opere scultoree classiche e la creatività contemporanea.



L’ingresso è riservato ai soci Chi vuol esser lieto sia... APS: costo a persona € 10, comprensivo di ingresso al museo e concerto quota associativa 2024 € 5

Per prenotazioni: asscultchivuolesserlietosia@gmail.com (+39) 050 2211278 info.gipsoteca@sma.unipi.it

Il Salotto Musicale è un progetto nato nel 2015 da un'idea di Anna Ulivieri e Chiara Tarantino in collaborazione con il dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, il Sistema museale di Ateneo e con la Gipsoteca di Pisa.



L’intento è di proporre non semplici concerti di musica da camera, ma finestre su diverse epoche e luoghi in cui il salotto in senso lato si mantiene una delle scene culturali più vivaci. La musica è sempre contestualizzata tramite l’accostamento alle altre arti e discipline della conoscenza. Le composizioni sono originali o presentate secondo arrangiamenti realizzati dagli stessi musicisti nel desiderio di riproporre le atmosfere e lo spirito che anima da sempre il far musica.

Dal 2022 partecipano al progetto anche il Museo delle Navi Antiche di Pisa e la Domus Mazziniana.



Obbiettivo generale la promozione della cultura, del territorio con le sue ricchezze storiche e architettoniche e degli stessi artisti coinvolti.