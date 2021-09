Il gruppo storico 'Balestrieri di Porta San Marco' aps, unitamente a Mura di Pisa e con il Patrocinio del Comune di Pisa, ha organizzato la rievocazione storica dell'8 Settembre 1499, giorno in cui, dopo 38 lunghi giorni di assedio, l’esercito fiorentino comandato da Paolo Vitelli, fu costretto ad abbandonare l’assedio portato alla città di Pisa, al Bastione Stampace. I fiorentini vinti dalla disperata resistenza della popolazione scesa in armi, con il sostegno di trecento fanti lucchesi ed il serpeggiare della malaria, costrinsero gli assedianti ad abbandonare l’accerchiamento, lasciando sul campo uomini ed abbondanza di materiale. Tale episodio fu collegato dal popolo pisano per la concomitanza con il giorno della Natività della Vergine Maria, ad un’intercessione venuta dall’alto, rendendo omaggio per giorni alla Santa Vergine, avvocata della città “laeti enim cives diva Virgini, et advocatae urbis gratias egere' (cit. De Bello Italico – Libro IV° - Leonardo Sfrenati, trascritto e tradotto a cura di Paola Ircani Menichini).

Per questo motivo, seppur lo scenario storico di riferimento è il Bastione Stampace, la rievocazione si svolgerà sul Prato del Duomo, dove è prevista una solenne cerimonia religiosa per ricordare i festeggiamenti della popolazione. La rievocazione prevede la partecipazione della Compagnia dei Balestrieri di Lucca, in memoria di quei trecento fanti lucchesi che difesero la nostra Città e tutti i gruppi storici pisani e del territorio provinciale che hanno già dato la loro adesione.

I Balestrieri di Porta San Marco e la Compagnia dei Balestrieri di Lucca daranno vita ad un torneo di balestra, intervallato da esibizioni di arcieri, armigeri, musici e sbandieratori. Chi tra le due compagini risulterà vincitrice, si porterà a casa l’ambito trofeo che rimetterà in palio l’anno successivo. Chi vincerà il trofeo per tre anni, lo deterrà definitivamente. La manifestazione si terrà sabato 11 Settembre in Piazza dei Miracoli, nella porzione di terreno concessa tra la Torre del Catallo e la Torre del Leone, dove sarà allestito campo di esercitazione medievale.

Il programma

Ore 9,00 – accoglienza Compagnia Balestrieri di Lucca e deposito arredi e dotazioni;

Ore 10,00 – Inizi tiri di prova presso la struttura delimitata;

Ore 12,00 – Accoglienza della Compagnia Balestrieri di Lucca (scambio di omaggi);

Ore 13,00 – pranzo in un ristorante prescelto;

Ore 15,30 – randez-vous presso P.za Arcivescovado;

ore 16,00 – da P.za Arcivescovado raggiungere sagrato della Cattedrale in ordine sparso;

Ore 16,30 – Solenne cerimonia religiosa (benedizione dal sagrato della Cattedrale alle Compagnie);

Ore 16,45 – Ingresso in lizza, presentazione dei Gruppi;

Ore 17,00 – Inizio tiri di gara tra le Compagnie di Balestrieri;

Ore 17,45 – Distacco bersagli;

Ore 18.00 – Esibizione fanti ed arcieri

Ore 18,45 – premiazione della Compagnia vincitrice;

Ore 19,00 – fine manifestazione e commiato ai partecipanti .

(Giorno successivo Domenica 12 – Ore 9,00 – smontaggio lizza e tabellone bersagli).

Nella giornata di sabato 11 settembre dalle 16 alle 18 le Mura di Pisa ospiteranno le visite guidate tematiche condotte dai Balestrieri di Porta San Marco, un viaggio nella storia dell'assedio del 1499 con vista di Pisa dall'alto della cinta muraria. Il biglietto si potrà fare direttamente alla Torre Santa Maria, punto di salita da piazza dei Miracoli, partenze ogni 30 minuti. Il prezzo del biglietto è il costo di accesso al monumento: 3 euro intero e 2 euro ridotto. I partecipanti potranno continuare la passeggiata in quota fino alle 19, orario di chiusura.