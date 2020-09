Con questo fine settimana giunge al termine il ciclo di incontri Rigenera Umanità - Verso Volterra 2022 fortemente voluto dal Comitato promotore della Candidatura di Volterra a Capitale italiana della Cultura 2022, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra e dal Comune di Volterra.

Venerdì e sabato, infatti, si svolgeranno gli ultimi due appuntamenti della rassegna che, durante i mesi estivi, ha permesso, attraverso la presenza di alcuni dei protagonisti del panorama culturale contemporaneo, di approfondire i temi principali della candidatura e assaggiare, con oltre un anno di anticipo, il clima che si respirerà in occasione della Capitale italiana della Cultura 2022.

Venerdì prossimo, 18 settembre, alle ore 18.00 si terrà l’evento 'La Villa delle Stelle', presso la Villa Cristaldi di Ulignano. Il critico cinematografico Steve Della Casa farà abitare la meravigliosa villa di Ulignano, riaperta per l’occasione, dai fantasmi delle più celebri narrazioni cinematografiche italiane, quelle prodotte da Franco Cristaldi, a lungo proprietario e residente nella villa, dove ancora si trovano i testi dei capolavori di registi come Fellini e Tornatore. Parteciperanno al dibattito dal titolo "Da Fellini a Tornatore. Franco Cristaldi, un produttore da Oscar", Massimo Cristaldi, produttore cinematografico, e Paolo Verri, direttore di Volterra 2022.

L’ingresso è a numero di posti limitato; la prenotazione è obbligatoria e sarà comprensiva di servizio navetta (obbligatorio e gratuito) a/r con partenza e arrivo in Piazza Martiri della Libertà. L’orario di partenza verrà comunicato al momento della conferma di prenotazione. L’incontro ed il trasporto di navetta avverranno seguendo tutte le disposizioni di sicurezza anti-Covid. Per partecipare, in base alle disposizioni nazionali di sicurezza anti-Covid, è necessario prenotarsi telefonando agli uffici del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina al numero 0588.87257 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00; email info@volterratur.it.

Sabato prossimo, 19 settembre, alle ore 18.00 si terrà la Presentazione pubblica del dossier di candidatura di Volterra a Capitale italiana della Cultura 2022, presso il Teatro Persio Flacco di Volterra. Il titolo dell’evento è "La Cultura ai tempi del Covid. Volterra che si candida" e sarà l’occasione per presentare e discutere l’intero il dossier di candidatura alla luce della pandemia globale con il professore di epidemiologia all’Imperial College di Londra, Paolo Vineis, il direttore di Rai Radio Tre, Marino Sinibaldi, e il direttore di Volterra 2022 Paolo Verri. All’iniziativa sono stati invitati anche i 52 sindaci dei Comuni sostenitori della candidatura e i rappresentanti delle oltre 150 associazioni ed enti del territorio, regionali e nazionali che hanno aderito al progetto di Volterra capitale italiana della Cultura 2022.

Il numero dei posti è limitato; per partecipare, in base alle disposizioni nazionali di sicurezza anti-Covid, è necessario prenotarsi telefonando agli uffici del Consorzio Turistico Volterra Valdicecina al numero 0588.87257 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00; email info@volterratur.it.