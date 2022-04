Una domenica ricca di iniziative con 'Riglione in festa'

Otto associazioni (Circolo Matteotti, Circolo La Scepre, Comitato di quartiere Oratoio e Riglione, Magistratura dei Leoni, Pubblica Assistenza, Scintilla Calcio, Ospedalieri Volley e Cresco Pattinaggio) per una giornata di festa e divertimento al quartiere Oratorio e Riglione. L'appuntamento è in Piazza Sandro Pertini con 'Riglione in festa', una giornata dedicata al quartiere. Sarà allestito un mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, la mostra fotografica 'ECLECTICISM' di Graziano Bagnolesi, un punto ristoro al circolo Matteotti e l’Animazione per i bambini, curata dai ragazzi del Circolo La Scepre.

Alle ore 15 andrà in scena la presentazione della squadra del Gioco del Ponte della Nobile Magistratura dei Leoni, mentre alle 16 sarà il momento dello spettacolo di Burattini. Non mancherà lo sport con il minivolley dell’Ospedalieri Volley e il mini soccer della Scintilla Calcio, la Cresco Pattinaggio mette a disposizione la pista con il noleggio pattini.



con tre importanti iniziative per il sociale. La Pubblica Assistenza di Riglione farà una raccolta di generi alimentari e per l’igiene personale per sostenere un centro di accoglienza in Romania che accoglie i profughi Ucraini. I prodotti artigianali del Burkina Faso dell’associazione Amici per l’Africa serviranno invece per aiutare le famiglie fuggite dal terrorismo ai confini col Mali e Niger. La raccolta della Caritas Parrocchiale, con la vendita di piantine aromatiche, servirà ad aiutare il progetto di Don Roberto che ospiterà delle mamme con i loro bambini scappati dalla guerra in Ucraina.