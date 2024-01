Il Teatro di Pisa informa che, a causa della indisposizione del protagonista maschile, lo spettacolo 'Le nostre anime di notte' con Lella Costa ed Elia Schilton di domenica 21 gennaio (ore 17) è stato annullato e riprogrammato nella data di giovedì 15 febbraio alle ore 21.

I biglietti e i relativi posti già acquistati per la data cancellata saranno validi per la nuova data del 15 febbraio. La Compagnia e la Fondazione Teatro di Pisa si scusano per gli eventuali disagi causati e ringraziano il pubblico per la comprensione. Coloro che, per proprie ragioni, non potranno essere presenti nella nuova data, entro sabato 3 febbraio potranno chiedere il rimborso dei biglietti acquistati.

I possessori di biglietto e gli abbonati alla Stagione di Prosa con le formule Cinque e Cartellone 8, dovranno presentare il biglietto integro alla Biglietteria del Teatro Verdi. Chi non potrà farlo di persona, dovrà contattare la Biglietteria scrivendo a biglietteria@teatrodipisa.pi.it e allegando foto jpg o pdf del biglietto. Anche in questo caso la scadenza per richiedere il rimborso è sabato 3 febbraio.

Gli abbonati alla Stagione di Prosa con la formula Sguardi Contemporanei hanno accesso di diritto alla nuova data del 15 febbraio. Coloro che non potranno essere presenti riceveranno su richiesta un biglietto gratuito per un altro spettacolo a scelta. La richiesta deve essere indirizzata a coltelli@teatrodipisa.pi.it. Coloro che avevano acquistato il biglietto online e sul circuito Vivaticket saranno contattati direttamente da Vivaticket anche per le procedure dell'eventuale rimborso.

'Le nostre anime di notte' è il quarto titolo della Stagione di Prosa 2023/24 del Teatro Verdi, in collaborazione con FTS - Fondazione Toscana Spettacolo e segna il debutto sul palco pisano di Lella Costa ed Elia Schilton. La regia di Serena Sinigaglia porta in scena, nell’adattamento teatrale di Emanuele Aldrovandi, il ritratto dolce e coraggioso della terza età che Kent Haruf racconta nell’omonimo romanzo (NN editore). Le scene sono di Andrea Belli e i costumi di Emanuela Dall’aglio; una produzione Teatro Carcano in collaborazione con Mismaonda.

LA STORIA. Addie e Louis, vedovi e ultrasettantenni, vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie di Louis scomparsa da tempo. I due in realtà non si frequentano, ma qualcosa accade. Un giorno Addie fa al vicino una proposta scandalosa e diretta, che lo spiazza. Da quando suo marito è morto, Addie ha difficoltà nell’addormentarsi da sola e invita perciò Louis a recarsi da lei per dormire insieme.

Non si tratta di una proposta erotica, ma del desiderio di condividere ancora con qualcuno quell’intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico. E i due protagonisti si trovano a dover scegliere tra la propria libertà e il rimpianto.

Durata dello spettacolo: 80 minuti senza intervallo.

Info e biglietti: 050 941111.