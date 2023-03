Ripafratta: visita alla rocca e al borgo

La storia di Ripafratta e della sua Rocca, dalle origini prima dell'anno Mille, alle leggende del medioevo, alle vicende moderne. La Pro Loco Ripafratta 'Salviamo La Rocca' organizza per domenica 26 marzo una giornata tra storia e storie, con due visite:



- ore 10:30 Visita alla Rocca di San Paolino, eccezionalmente aperta (durata circa 2h).

- ore 14:30 Visita al borgo “I segreti di Ripafratta”: personaggi e luoghi, dalle vie più antiche del paese, al canale sotterraneo, alla pieve, tra storia e leggende (durata circa 1:30h).



È possibile partecipare a entrambe o solo a una delle due. Le visite sono a offerta libera, e non necessitano prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi un po' prima dell'inizio nel giardino di Villa Danielli Stefanini a Ripafratta, in via Statale Abetone 344 (nei pressi della chiesa), da dove partiranno entrambe le visite.

Il parcheggio consigliato è presso la stazione FS di Ripafratta.

I gruppi di 10 o più persone sono invitati a contattare prima gli organizzatori scrivendo a info@ripafratta.it.



Per chi vuole restare a pranzo, è possibile prenotare il proprio cestino presso 'La Bottega di Ripafratta', gestita dalla locale cooperativa di comunità, scrivendo a info@bottega.ripafratta.it oppure chiamando lo 050.7218168. Si potrà mangiare negli spazi all’aperto o al chiuso di Villa Danielli Stefanini.



Per ogni informazione scrivere a info@ripafratta.it.