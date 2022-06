Riparte il Premio Europa: protagoniste le donne che scrivono

Il Premio Europa, giunto alla sedicesima edizione, riparte dopo la pausa dovuta alla pandemia rinnovandosi e raddoppiando gli appuntamenti. Venerdì 10 giugno, alle 18:00, a Villa Medicea Ammiraglio di Arena Metato, ci sarà la presentazione delle vincitrici del concorso letterario a partecipazione gratuita riservato alle donne che scrivono racconti gialli. Ospite d’onore la scrittrice Chiara Patarino, che darà l’annuncio di una nuova sezione del Premio, a partire dall’edizione 2023, quella dedicata alla narrativa poliziesca e mistery per bambini e per ragazzi.

La Patarino, specializzata in editoria per l’infanzia, presenterà, insieme al dottor Luigi Grosso, il suo nuovo personaggio: Jack il rosso.



Il Premio per volontà della sua presidente, la scrittrice Paola Alberti, si è specializzato negli anni nel genere poliziesco al femminile, con lo scopo di promuovere l'incontro tra professionisti dell'editoria e della scrittura e le aspiranti scrittrici.

Questa “premiere” del Premio a Villa Ammiraglio, nell’ambito di un pomeriggio tutto dedicato alla scrittura dal titolo “Incontro con gli autori” (ingresso gratuito su prenotazione: tel. 338 1755360), si deve alla collaborazione della sezione letteraria “We write” dell’associazione I Cavalieri.



Il secondo appuntamento con il Premio Europa, grazie alla sinergia con La compagnia del delitto (www.cattivabambina.it), è per venerdì 24 giugno, sempre alle 18:00, nel giardino della Libreria La Feltrinelli, in Corso Italia, a Pisa, dove si svolgerà la cerimonia conclusiva con la premiazione di Mariagiuliana Caprioli, prima classificata, di Melania Barontini e di Anna Corrado, i cui racconti sono stati segnalati dalla giuria del Premio Europa. Ospite d’onore, a sorpresa, una donna protagonista della scena del poliziesco italiano. Info su www.cattivabambina.it