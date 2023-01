Teatro parrocchiale di Santo Stefano, il 15 gennaio "Risate in vernacolo"

Torna il consueto appuntamento del Crocchio con la solidarietà: domenica 15 gennaio, alle 20:45 al teatro parrocchiale di Santo Stefano a Porta a Lucca (via Luigi Bianchi angolo via Santo Stefano - davanti al distributore Q8), verrà presentato "Risate in vernacolo". Ospiti d'eccezione due celebri attori e vernacolisti pisani: Atos Davini, maschera della Brigata dei Dottori e interprete della serie "Il BarLume", e Miriano Vannozzi, sensibile poeta e brillante interprete di testi pisani. Accanto a loro gli attori del Crocchio punteggeranno la serata con sonetti, battute e canzoni. L'ingresso è ad offerta libera, minimo 10 euro, ed il ricavato verrà interamente devoluto ad AFA - Associazione Fraternità Alleanza - fondata da Padre Arturo Paoli per dare un futuro ai bambini della favela brasiliana di Foz do Iguacu.