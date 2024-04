RiscopriAmo Pisa 'con gli occhi di un pellegrino: le chiese meno conosciute di Pisa e le loro reliquie'

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12.00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 6 aprile alle ore 15.00 partirà il tour 'Con gli occhi di un pellegrino: le chiese meno conosciute di Pisa e le loro reliquie'.

Punto d'incontro: Piazza Duomo 7 presso Ufficio Turistico del Comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.



L’itinerario ripercorre il cammino in epoca medievale dai pellegrini a Pisa, lungo la via che conduceva a Roma e in Terra Santa. Cosa avrà visto un viandante una volta arrivato sulla Piazza dei Miracoli? Quali erano le reliquie presente a Pisa e in quali chiese erano conservate? Chi era il Santo protettore della città prima di San Ranieri? E’ proprio ponendoci queste domande che, partendo dalla Piazza dei Miracoli, passeggeremo lungo tutto il centro storico di Pisa, soffermandoci a scoprire i vari culti dei santi e le chiese meno note della nostra città. Una passeggiata fra aneddoti, curiosità e leggende.