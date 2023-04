Sulle mura si celebra lo sbocciare della primavera: torna il risveglio con lo yoga

La primavera è la stagione della rinascita e per celebrarla sabato 22 aprile le mura di Pisa e l’associazione Ananda Guna K9 propongono il risveglio yoga, una passeggiata meditativa rivitalizzante in quota immersi nella bellezza del verde e dei monumenti della città, nel cuore del centro storico e allo stesso tempo fuori dalla frenesia urbana.

I partecipanti saranno accompagnati dall'insegnante Simila Laiatici e da Gian Luca Terzi dalla Torre di Legno fino a Piazza dei Miracoli. Un percorso che vedrà l'alternarsi di camminata e riflessione, con l'esercizio della respirazione consapevole che aiuta a rilassarsi, gestire le emozioni e combattere lo stress, per trovare equilibrio e rigenerarsi.

Partenza alle 8 del mattino, ritrovo all'ingresso vicino ai lungarni a pochi passi da piazzetta Del Rosso. Corrispettivo a 20 euro, comprensivo di ingresso alle mura, consigliato per un pubblico da 12 anni in su. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando o scrivendo un whatsapp ai numeri 3924964722 oppure 3341998315. L’utile ricavato verrà impiegato per l’addestramento dei cani da assistenza e da allerta medica.