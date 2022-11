Ritratti nell’orto – Corso di illustrazione botanica con Silvana Rava al Museo botanico dell'Università di Pisa

Nuovo appuntamento con il corso di illustrazione scientifico-botanica guidato da Silvana Rava che si terrà al Museo Botanico dell’Università di Pisa:

lunedì 12 e martedì 13 dicembre 2022, dalle ore 9:30 alle ore 17:00 (prevista una breve pausa pranzo)

Il corso sarà dedicato a "Ritratti d'Inverno"



Silvana Rava, illustratrice botanica di fama internazionale, illustrerà le tecniche di base dell’acquarello utilizzate nella pittura botanica: osservare le foglie e i frutti illustrandoli con precisione e con accuratezza morfologica, sviluppare la capacità di vedere luci e ombre per dare volume all’immagine, mescolare i colori e usare sia l’acquarello bagnato sia asciutto nei tocchi finali per rendere la texture. Verranno anche studiate la composizione e l’impaginazione dei soggetti.

Su richiesta sarà possibile sperimentare la tecnica dell’acquarello classico più spontaneo ed emozionale con dimostrazione dell’insegnante.



Costo per le due giornate: 110 €

Prenotazione obbligatoria con pagamento anticipato di 50 €

Per informazioni e iscrizioni: email: lucia.amadei@unipi.it - tel: +39 050 2211316