Rivalità tra storie, leggende e aneddoti: tre visite guidate su Firenze-Pisa-Livorno

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

La storia lega indissolubilmente Firenze, Pisa e Livorno: tre città la cui rivalità ha forgiato il carattere toscano. Cultura e aneddoti che connettono le 'amiche-nemiche' saranno al centro di un tour in tre tappe. Si parte sabato 24 luglio alle 20 con una visita guidata animata sulle Mura di Pisa con la vista di piazza dei Miracoli dall'alto. Dall'epoca dell'edificazione dell'antica cinta muraria medievale e della Repubblica Marinara al periodo della dominazione fiorentina con l'apertura di nuove porte e la realizzazione dei bastioni, un viaggio tra le epoche storiche ammirando le bellezze della piazza più famosa del mondo. Biglietto a 8 euro, gratis solo per accompagnatori di disabili e bambini sotto gli 8 anni. Posti limitati, prenotazioni entro il sabato alle 13. Per informazioni e prenotazioni: Segreteria Cooperativa Itinera 0586-894563 da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30 e 15.30-19. Oppure telefonando al 347-2942240 da lunedì a sabato ore 9.30-13 e 15-18

Gli incontri continueranno sabato 14 agosto alle 20 a Livorno con 'Navigar mi è dolce': un viaggio emozionale sul caratteristico battello Marco Polo attraverso il circuito dei fossi medicei, raccontando aneddoti con la tipica ironia tutta labronica. Ritrovo allo Scali Novi Lena, biglietto a 12 euro ridotto a 10 euro per chi presenta il biglietto della visita sulle Mura di Pisa

Infine sabato 18 settembre alle 16 a Firenze visita riscoprendo le origini della città, dal Rinascimento all’ascesa del potere Mediceo. Dalla Basilica di Santa Maria Novella, con la sua facciata esoterica, fino a Palazzo Vecchio, con le sue sale di rappresentanza e i suoi passaggi segreti. Gran finale al mercato di Sant'Ambrogio, con le botteghe tipiche ed i sapori fiorentini. Biglietto a 25 euro con riduzione di 2 euro per chi presente il biglietto di una delle due precedenti visite

Per tutto luglio e agosto le Mura di Pisa sono aperte dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 20 (ultimo accesso alle 19.30) e tutti i venerdì sera alle 21 e 21.30 visite guidate in notturna.