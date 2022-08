Indirizzo non disponibile

XIV Edizione di Rivalto in Festa.



Il bellissimo borgo, situato nel comune di Chianni, si veste a festa grazie alle associazioni locali e a La Ripadoro.

Degustazione di cibi e bevande tipiche della tradizione contadina, Spritz in Cantina e per le vie del Borgo: pappa al pomodoro, pappardelle al cinghiale, zuppa, trippa, salsicce e dolci locali.





Musica dal vivo con Dj Francesco Buffa.