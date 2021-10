Roan Johnson presenta il film 'State a casa' al Cinema Lanteri

Lunedì 25 e martedì 26 ottobre torna al Cinema Lanteri il regista pisano Roan Johnson, in occasione della proiezione del suo ultimo film 'State a Casa'.

Londinese di nascita ma con un netto accento pisano, il regista quarantaseienne laureato con lode in Cinema all'Università di Pisa è infatti ormai di casa al Lanteri, dove tutti i suoi film sono stati in programmazione, dove sono stati ospitati casting per la sua opera prima e dove spesso incontra il pubblico in sala.

E anche per 'State a casa' non poteva mancare l'incontro con il pubblico in sala, che avrò luogo lunedì 25 ottobre allo spettacolo delle 21:30.

IL FILM

Definita dark comedy dalla critica, 'State a casa' è ambientato in pieno lockdown quando un appartamento a Roma diventa lo stesso di quello di ogni altra città del mondo. Ognuno vive una storia identica a tutti gli altri e allo stesso tempo unica e personale. Ma questo è un film su un altro virus, ben più pericoloso, che si nasconde nella natura umana. Quattro ragazzi sotto i trent’anni condividono un appartamento da tempo e, fermati dal contagio, si trovano ad affrontare ombre più grandi che vivere in quella situazione, vivendo in un crescendo di pressione e tensione che arriva a sfociare in attimi di delirio puro. La pandemia dunque non è più l'unica cosa da temere, perché c'è qualcosa di peggiore e più oscuro insito nell'animo umano.

IL REGISTA

Dopo il debutto da regista nel 2006 con l'episodio 'Il terzo portiere' contenuto in '4-4-2 Il gioco più bello del mondo' prodotto da Paolo Virzì nel 2006, Roan Johnson dirige il suo primo lungometraggio, 'I primi della lista' con protagonista Claudio Santamaria. Il film ottiene ottimi riscontri di critica e lo segnala fra i registi più promettenti del panorama nazionale. Il 2014 è l'anno di 'Fino a qui tutto bene', presentato in anteprima al Festival di Roma, dove vince il premio Cinema Italia. L'anno dopo Roan Johnson è in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Piuma, storia di due ragazzi alle prese con una gravidanza inaspettata.



Appuntamento lunedì e martedì, con le proiezioni alle 19:15 e 21:30. Per maggiori informazioni e prevendite www.cinemalanteri.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...