Roberta Di Mario in 'A new beginning. Il suono dopo il silenzio'

Roberta Di Mario, compositrice e pianista di fama internazionale, prosegue il suo tour e torna in concerto a Roma il prossimo 1 agosto 2022 con A New Beginning. Il suono dopo il silenzio: un progetto artistico intenso e di grande impatto emotivo, uno spettacolo musicale/teatrale, con al centro il pianoforte, che ha origine dalla fisica e dalla metafisica del suono. Oltre la musica, sul palcoscenico del Teatro Romano, in occasione del Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra, Roberta Di Mario porta un testo teatrale inedito, un monologo coinvolgente, ispirato e dedicato al pubblico e a una grande luna come scenografia.



Perché, di questo tempo immobile che abbiamo forzatamente vissuto, ciò che ora conta di più è il “mòvere”. Nell’anno in cui tutto vuole ricominciare, la musica, così come il teatro, deve educare, delectàre, ma soprattutto deve disturbare, consolare, curare, esaltare, disarmare. E scuotere dall’interno l’animo.



Tutto questo è A New Beginning, un’opera che affonda le sue radici nella tradizione classica più pura, ma che giunge alle sonorità più contemporanee. La miscela tra suoni classici e d’avanguardia dà vita a una musica nuova, introspettiva, meditativa e di grande atmosfera.

Le melodie originali profondamente evocative, i suoni dolci e violenti che continuamente si fronteggiano, il virtuosismo mai fine a sé stesso, conducono lo spettatore attraverso un viaggio personale, sorprendente e introspettivo tra passato e futuro, tra favole e miti, tra composizioni inedite e letteratura pianistica di tradizione.



A New Beginning è un viaggio nella musica con lo sguardo rivolto oltre i confini. Un’esibizione colta, ricca di rimandi alla letteratura pianistica classica e non: da Bach a Mozart e Debussy, da Gabriel García Márquez e il “suo” Duende, alla fiaba “Pierino e il lupo” di Sergej Sergeevi? Prokof’ev, e alla mitologia greca di Leda e il cigno. E ancora, riflessioni sulla condizione femminile, sul tempo e il mondo che attraversiamo, e i suoi confini.