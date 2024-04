'Perché guariremo', presentazione del libro di Roberto Speranza

La Libreria Ghibellina organizza, presso Sala Circolo ARCI Pisanova, via Frascani 4, Pisa

la presentazione del libro 'Perché guariremo' di Roberto Speranza

Appuntamento giovedì 11 aprile alle ore 18.00

Partecipano con l’autore: Paolo Malacarne, Sabina Nuti, Manuela Roncella

Coordina Paolo Fontanelli

Interverrà Roberto Speranza



Il libro

Un libro che arriva dal cuore della tempesta, scritto dal protagonista della lotta alla pandemia: la storia del Covid e di come è stato affrontato, in presa diretta dalle stanze del ministero della Salute. In queste pagine ripercorriamo mesi che hanno segnato tutti noi, dall’esplosione dei contagi al primo traumatico lockdown, e poi la paura, il coprifuoco, le misure di sicurezza, fino alla campagna vaccinale che ci ha portati finalmente fuori dall’incubo. Entriamo dietro le quinte per capire cosa è accaduto davvero: la corsa per mettere a punto i progetti previsti dal PNRR, il cambio di governo nel pieno della seconda ondata, la sfida di ridisegnare la sanità italiana per portarla più vicino alle persone, sul territorio. Una storia che è stata raccontata in tanti modi ma mai dall’interno, dal punto di vista di chi ha dovuto prendere decisioni da cui dipendevano migliaia di vite umane e ha lavorato per tentare di evitare che giorni così duri possano tornare.



Il racconto in prima persona degli anni da ministro firmato da Roberto Speranza è ben più di un saggio. È una testimonianza accorata, è una narrazione serrata, è una memoria preziosa. Ancora di più oggi, quando si avvertono i segnali preoccupanti di un’inversione di tendenza, di una contrazione degli investimenti nella sanità. Perché, scrive l’autore, un Paese che non valorizza il suo personale sanitario, che non lo mette nelle giuste condizioni per lavorare al meglio, che non difende e non rafforza la sua sanità pubblica è un Paese che domani si troverà disarmato. E questo l’Italia non può permetterselo.