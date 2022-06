Tutto pronto per il 'Rocca’n’Roll Festival' di Vicopisano

Musica, mercatino, birra artigianale e cibo da strada di qualità. È pronto a tornare il 'Rocca’n’Roll Festival' di Vicopisano. Tante conferme, ma altrettante novità per la settima edizione della manifestazione musicale fondata nel 2014.

Sul palco di Piazza Cavalca, dalle 19.15, Peggy Sù & The Sexual Chocolate, la Tundra e l’headliner del festival, Tommaso Novi, con il suo ultimo lavoro discografico: Terzino in fuorigioco. Lo spettacolo sarà condotto da Silvia 'Zia Rock' Barsotti (Garage Radio) e trasmesso in diretta da Punto Radio, media partner dell’evento. In piazza, a contorno della manifestazione, birra artigianale a fiumi, mercatino e cibo da strada di qualità. Per una serata imperdibile di musica e divertimento.



Nel 2022 il Rocca’n’Roll Festival di Vicopisano raddoppia e mette in pista anche la giornata di apertura organizzata in collaborazione con Birrante. Venerdì 1 luglio piazza Cavalca ospiterà infatti una serata imperdibile a tempo di swing, con il workshop a cura della Scuola 'Jazz Road' di Pisa e due dj set a tema (anni ’40-’50- ’60). Dalle 19 in poi: mercatino, birra artigianale e l’immancabile cibo da strada.



Per info festivalroccanroll@gmail.com o visitate la pagina facebook Rocca'n'Roll

Di seguito il programma completo:

VENERDì 1 LUGLIO

Piazza Cavalca



Ore 19.00 Apertura area mercato

Ore 19.30 Workshop di Lindy Hop a cura della Scuola 'Jazz Road' di Pisa

Ore 21.00 Dj set con LoSpine dj a tema anni ’40

Ore 22.30 Dj set con Shorty Nick dj a tema anni ’50-‘60



SABATO 2 LUGLIO

Piazza Cavalca



Ore 18.30 Apertura area mercato

Ore 18.30 Workshop di jive/rockabilly a cura della Scuola 'Fifties Jive school' di Carrara

Ore 19.15 concerto Peggy Sù & The Sexual Chocolate

Ore 20.30 concerto la Tundra

Ore 22.00 concerto Tommaso Novi



Durante le due serate, oltre al mercatino, sarà possibile bere la birra artigianale di Birrante e de La Staffetta, e gustare cibo da strada con food truck di alta qualità: Rostivendolo, L’Apetito, La Linea street food, Toscanaccio, Bun Riff Rock Gourmet e Frati e Bomboloni da Amber.