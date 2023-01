'Rodari Smart' alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 22 gennaio alle ore 17.00 alla Città del Teatro sarà in scena lo spettacolo 'Rodari Smart' di Giovanna Facciolo, dall''Enciclopedia della Favola' a cura di Gianni Rodari.



Lo spettacolo della compagnia 'I Teatrini' è consigliato per bambini dai 3 anni ed è un piccolo tuffo nel mondo di Gianni Rodari, un mondo fatto di acuta leggerezza, visionarietà, dissacrazione dei luoghi comuni, tensione morale e civile, che viene qui rivisitato e restituito attraverso l’incontro tra sonorità e musica dal vivo, linguaggio visuale, parola e movimento.



Ispirato da alcune storie della scrittura di Rodari, quali 'Le favolette di Alice', 'Giacomo di Cristallo', e dall’Enciclopedia della Favola, da lui stesso curata.

Il progetto vede in scena un musicista ed una attrice/performer (Marta Vedruccio) che interagiscono sul piano visuale con i disegni animati nati dalla matita dell’illustratrice Chiara Spinelli.



Le suggestioni sonore e le musiche dal vivo, a cura del maestro Dario Mennella, accompagnano la narrazione, e interagiscono col gesto e l’azione, sostenendo l’evocazione di personaggi, luoghi e atmosfere, sapendo diventare giochi di ritmo da costruire insieme ai piccoli spettatori, mentre magici oggetti prendono vita.



Un coinvolgente e poetico omaggio a colui che ha dedicato gran parte della sua vita e del suo immaginario ai bambini e ai loro mondi possibili nel centenario della sua nascita.



I Teatrini

RODARI SMART

uno spettacolo di Giovanna Facciolo, dall'Enciclopedia della Favola a cura di Gianni Rodari

con Marta Vedruccio e Dario Mennella

sonorità e musica dal vivo Dario Mennella

illustrazioni Chiara Spinelli

video e animazioni Diego Franzese

luci Paco Summonte



DOMENICA 22 GENNAIO ORE 17

teatro di narrazione, suono e immagine, illustrazioni e videoproiezioni animate

dai 3 ai 7 anni

durata 50’

sala piccola



Biglietti da 5 a 7,50€+dp

Prevendita presso il teatro lun-ven 10 - 14, merc 10 - 14 e 17 - 19, sab 10 – 13

online su ticketone.it link nell'evento

nei punti vendita Box Office Toscana elenco su boxofficetoscana.it



info biglietteria@lacittadelteatro.it tel. 050/744400 - 345/8212494