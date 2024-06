Romanico pisano - Chiese aperte in notturna

La Compagnia dello StilePisano, il Parroco Don Salvatore Glorioso, la Compagnia di Calci, in occasione del Giugno Pisano, organizzano 'Romanico Pisano', apertura straordinaria in notturna delle chiese di San Pietro in Vinculis e San Sisto in Corte Vecchia.



Tutti i mercoledì sera del mese di giugno (05/06, 12/06, 19/06, 26/06) dalle ore 21.00 alle ore 23.50.