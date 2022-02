La domenica a Palazzo Blu con i romanzi italiani: si parte con Pasolini

Riprendono nelle domeniche di febbraio e marzo gli incontri letterari in auditorium a Palazzo Blu dedicati alla grande narrativa italiana. Si tratta di un calendario di quatto eventi, la domenica mattina – in presenza e in diretta streaming – per andare alla scoperta di un romanzo considerato un ‘classico’ della letteratura e di autori centrali nel panorama contemporaneo. Domenica 6 febbraio il viaggio parte da ‘Ragazzi di vita’ di Pier Paolo Pasolini, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita. È il primo romanzo pubblicato da Pasolini nel 1955, prima ferocemente criticato dagli intellettuali organici al Partito Comunista Italiano e poi al centro di un processo per offesa del comune senso del pudore che si concluse con una piena assoluzione. Un libro da riscoprire, sulla vita nelle borgate romane, che sarà commentato da Cristina Savettieri, docente di Letteratura Italiana Contemporanea all’Università di Pisa. Il ciclo è curato da Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei, in ricordo di Marco Santagata, storico organizzatore dell’iniziativa negli anni passati a Palazzo Blu, con il sostegno della Fondazione Pisa.