Ronzii poetici - Lingua dei segni

Sabato 5 novembre, nel cuore di Pisa, all’interno della cornice del Cantiere San Bernardo, l’associazione FUCO Fucina Contemporanea torna con un evento in presenza dopo svariati anni. Ripartendo dai Ronzii autunnali di arte, musica e teatro, da quel Festival di arte contemporanea a Pisa ormai divenuto appuntamento fisso dal 2017, l’associazione propone un evento inedito ed interamente accessibile in LIS- Lingua dei segni italiana.



Ronzii Poetici, questo il nome dell’evento, vuole essere un momento di indagine e confronto sulla possibilità di creare un evento culturale accessibile, che possa essere usufruito in maniera completa e che tocca i vari ambiti artistici, nel pieno stile dell’associazione; un primo passo verso la creazione di un evento totalmente accessibile ed inclusivo.

Si parte alle 17:00 con workshop dedicati alla LIS, pensati per tutti, soprattutto per chi ha voglia e curiosità di approcciarsi per la prima volta alla lingua; i laboratori, suddivisi in pratica e teoria e cultura sorda, sono tenuti da docenti madrelingua e udenti che fanno parte dello staff didattico dell’associazione.



Alle 19:00 ci sarà la presentazione del manuale “Alfabeto immaginato”, un prontuario artistico sulla dattilologia (l’alfabeto dei sordi): partendo da ogni singola lettera dell’alfabeto e da una parola ad essa associata, l’illustratore livornese Gian Luca Palazzolo aka Libicocco ne ha creato un’immagine ad acquerello; le parole poi sono accompagnate da un video che ne mostra il segno in LIS (tramite la presenza di un QR Code). Sarà descritto il processo creativo e linguistico dietro al lavoro grazie alla presenza degli attori coinvolti nell’ideazione e creazione del progetto pensato anche con uno scopo didattico; l’incontro con gli autori sarà accessibile in LIS tramite interpretariato.



Alle 20:30 è il momento dello Slam Poetry in LIS: quattro poeti si sfideranno a suon di segni e parole, nel più classico spirito della competizione, arricchito in questo caso dall’uso di una lingua, come quella dei segni, particolarmente performativa. I poeti partecipanti, noti e navigati slammer, sono: Francesca Gironi, Luca Bernardini, Roberta Sireno e Carlo Maria Vella; le emcee saranno le esperte Antigone ed Eleonora Fisco.



A seguire ci sarà l’esibizione musicale live di Francesco Brizio, in arte Brazzo, rappar sordo, attivista, comico e cantautore; direttamente dal palco di Italia’s Got Talent, passando per numerosi Festival in tutta Italia ed impegni di sensibilizzazione quotidiana sul mondo della LIS, il suo tour fa tappa a Pisa proprio in occasione di Ronzii Poetici, evento che unisce arte, musica e sordità.

Durante l’evento l’artista Gian Luca Palazzolo sarà presente con la creazione di opere estemporanee dedicate alla LIS.



L’ingresso all’evento è gratuito; per informazioni e prenotazioni scrivere a fucinacontemporanea@gmail.com