I rosati di Puglia: degustazione davanti al mare

Una nuova ed interessante degustazione organizzata da 'Il Nomade di Vino: l'appuntamento è per martedì 3 agosto con 'I Rosati di Puglia'. Sulla terrazza dello stabilimento La Rondine, davanti al mare e al tramonto, sarà l'occasione imperdibile per scoprire alcune tra le etichette più interessanti della regione, vini rari e con quel tocco di originalità in grado di renderli unici. Saranno in degustazione tre versioni di Negroamaro declinato in rosa: l'uva iconica per eccellenza della Puglia in tre interpretazioni differenti, capaci di stupire ed affascinare. Un viaggio nel Salento a tinte rosate, che ben si abbinano alle sfumature ed ai colori di un tramonto sul mare.

Queste le etichette presenti alla serata:

- Rosarò, di Feudi di Guagnano - Guagnano (LE)

- Spìrea, di Cantine Ionis - Martina Franca (TA)

- Salento Negroamaro Rosato, di La Pruina Vini - Torre Santa Susanna (BR)-

Ecco gli assaggi in abbinamento studiati appositamente per questa degustazione: Tris di affumicati agli agrumi (Tonno, Pesce Spada, Salmone), Tortino di Verdure con Crema di Pecorino, Baccalà fritto con Purea di Fave alla Pugliese. Vini unici accompagnati da preparazioni ricercate, da gustare e degustare sulla terrazza davanti al mare al tramonto. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 388 8894672 (Cristian) oppure via email a info@ilnomadedivino.com

