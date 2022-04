Rosso e nero - Concerto tribute band Fiorella Mannoia

Sabato 23 aprile, presso il ristorante i Toscani, all'interno della città del Teatro di Cascina, ci sarà la data zero di 'Rosso & Nero', la tribute Band di Fiorella Mannoia.

Una serata all inclusive Cena + Spettacolo, ideata da Noteitaliane.it e distribuita da Eventi In Circolo di Simone Perini.

Solista dello spettacolo è Ilaria Belli, cantante e attrice già conosciuta per le sue numerose apparizioni televisive e su eventi musicali.

Ilaria Belli sarà accompagnata da una band di qualità, con la direzione artistica del maestro Valerio Simonelli al pianoforte, Alessio Raccis al basso, Daniele Guerrazzi alla chitarra e Marco Forconi alla batteria, quest'ultimo ideatore e founder del progetto.



Programma

Sabato 23 Aprile

cena dalle ore 20, spettacolo dalle 22.15

Cena + Spettacolo 25,00€ a persona

Prenotazione e green pass obbligatori

Infoline: 349.733.0760





https://noteitaliane.it/rosso-e-nero-fiorella-mannoia-tribute-band/