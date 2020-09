Rotelle in pendenza: una visita guidata alla città persone con disabilità

'Rotelle in pendenza'. E' l'iniziativa in programma sabato, 26 settembre alle 15.30, a Pisa, realizzata da GTI-Guide Turistiche Italiane per persone con disabilità motorie e visive. Come spiega la referente per la Toscana, Cristina Di Giorgio, si tratta "di un percorso cittadino in esterna, realizzato con guide specificamente formate". Affatto casuale la concomitanza con ricorrenza delle Giornate Europee del Patrimonio. Il messaggio, come sintetizza Di Giorgio, è di inclusione e divulgazione di un turismo accessibile e concretamente attuabile, "con progetti mirati per ogni differente disabilità".

Il percorso, della durata di un'ora e mezza, prevede la partenza dalla stazione centrale e l'arrivo in Piazza del Duomo. Info e prenotazioni, toscana@guideturisticheitaliane.it. Iniziative, domenica, anche a Firenze e Lucca domenica.