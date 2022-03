Fine settimana di grande musica alla Route 66

Giovedì 31 marzo la Route 66 di Asciano apre la settimana con i Four Fighters, tributo ai mitici Foo Fighters e alla musica grunge, che caratterizza la band formata dalle ceneri dei Nirvana e portata alla ribalta da Dave Grohl, in uno spettacolo energetico proposto da questa grande Tribute Band energica e sanguigna, in memoria del recentemente scomparso batterista della band Taylor Hawkins.

Venerdì 1 aprile la Route è attesa da un gran ritorno e una serata rock da non perdere: i The Outsiders, band che è diventata una certezza nei nostri palinsesti, propone una Rock Night 70 80 90. Una sorta di viaggio attraverso i maggiori successi delle band dell'epoca, Hendrix, Led Zeppelin, Who, Deep Purple, Genesis, Jethro Tull, Boston, Deff Leppard, Van Hallen, Yes... ed una sorpresa tutta Police.

Sabato 2 aprile ormai graditissimi ospiti al Route 66 da anni, i Fleeting Glimpse cover band dei Pink Floyd nata nel lontano 1988 ed ancora oggi assieme. I vari componenti della band hanno avuto e continuano ad avere esperienze diverse, influenzando quindi il modo d'interpretazione del proprio strumento, in pieno stile Pink Floyd.

Domenica 3 aprile Blues Night con Marco Rivals e la Jam Session Blues, un appuntamento fisso del palinsesto dove potete partecipare attivamente con la vostra voce o con uno strumento.

Questa settimana ad aprire le danze saranno PITTI & VERNACCINI Acoustic duo!

L'inizio della cena è prevista per le ore 19.30. I concerti giovedì e venerdì avranno inizio alle 22.30, il sabato alle ore 23 e domenica alle ore 21.30.

Per info e prenotazioni 050857126