Il Trio Piero Frassi, i Drones e gli SugarOver alla Route 66 di Asciano

Torna nel week-end la musica dal vivo alla Route 66 Ristopub di Asciano Pisano con le migliori cover-band ufficiali nello spazio all'aperto del parco di Via delle Sorgenti ad Asciano Pisano.



Giovedì 19 agosto appuntamento con il Trio Piero Frassi, piano, contrabbasso e batteria capitanato dal grandissimo Piero Frassi. Trio composto da: Piero Frassi - Piano, Gabriele Evangelista - Contrabbasso, Giacomo Riggi - Vibrafono, Fabrizio Doberti - Batteria

Venerdì 20 agosto appuntamento con il gruppo dei 'Drones', tributo europeo ai Muse. Tre componenti tutti del pistoiese che suonano la musica dei Muse ormai da sei anni. La band: Davide Pupilli (voce e chitarra), Simone Nesti (batteria) e Matteo Carilli (Basso e Cori).

Sabato 21 agosto sul palco della Route 66 gli SugarOver, un tributo a Zucchero, che si diversifica da tutti. Propongono quasi per intero, il 'Live in Italy 2008' girato a Verona, più i successi recenti. In aggiunta il coro Gospel, sezione fiati e un Medley acustico.

Si potrà cenare all’aperto a partire dalle ore 19.30, rispettando le regole del distanziamento e le normative anti – Covid. Per maggiori info e prenotazioni 050.857126 oppure consultare la pagina Facebook Route 66 Ristopub dove troverete tutte le news che cercate su spettacoli dal vivo ed eventi del locale più American Style della Toscana.