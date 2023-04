S-passo al museo: 'Una Pasqua da scriba'

??? ?????? ?? ??????

Al ????? ????? ????????? ?? ??? ??????? tanti laboratori a tema pasquale



Giovedì 6 ?????? - Campus Pasquale al Museo della Scrittura dalle ore 8:30 alle 13.30

Età tra i 6 ai 11 anni

Costo biglietto campus 10 Euro

Sconto del 10% sul biglietto per i soci coop

Via E. De Amicis, 36, San Miniato basso

Per info e prenotazioni (prenotazione obbligatoria)

3453038991



In adesione all'iniziativa S-Passo al Museo della Regione Toscana e ToscanaMusei e in collaborazione con CoopCulture